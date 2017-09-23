09:00, 23 Сентября 2017
ФОТО: Самоходную шаланду спустили на воду в Петрозаводске
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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе торжественно спустили на воду самоходную шаланду «Трудовая».
Об этом сообщает официальный сайт Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
Спуск на воду шаланды «Трудовая» состоялся 22 сентября.
Как сообщают на заводе, судно предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ, для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом.
Суда данного проекта используются для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.
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