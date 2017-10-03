ФОТО: Сегежа превратилась в помойку, заявили местные жители

Моногород Карелии утопает в грязи, сообщают жители Сегежи.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Сегежи прислал фото, на которых запечатлел, как повсюду в городе разбросан мусор, стоят переполненные мусорные баки, из которых вытаскивают объедки коровы.

"Куда мы катимся? Сегежа превратилась в одну сплошную помойку! Позор, стыд, срам, местной администрации!" – написал в комментарии к фото житель Сегежи.