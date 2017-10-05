ФОТО: Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка

Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей.

Жаклин Берридо Пизано считает себя самой обычной женщиной. В свои 49 лет она выглядит немногим старше, чем ее внучки, пишут dni.ru.

Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей.

Ее страничка – мощная мотивация для женщин всех возрастов. Жаклин демонстрирует в свои годы отличную фигуру и вкус.

Дочку и внучек Жаклин называет своей "модной бандой". При этом банда выглядит немногим младше своей мамы и бабушки.

Пользователи считают, что она самая сексуальная среди своих сверстниц. Она обожает стильную одежду, любит море. Итальянка славянского происхождения на большинстве снимков запечатлена в нарядах от известных брендов. Увлечение модой плюс изумительная точеная фигура сделали ее аккаунт таким популярным.

Публикация от 🇮🇹 Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Сен 22 2017 в 2:08 PDT

Публикация от 🇮🇹 Zaklina Berrido Pisano (@realfashionist) Авг 24 2017 в 2:06 PDT