ФОТО: Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка
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Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей.
Жаклин Берридо Пизано считает себя самой обычной женщиной. В свои 49 лет она выглядит немногим старше, чем ее внучки, пишут dni.ru.
Жаклин Берридо Пизано завела аккаунт в Instagram всего год назад, но на нее уже подписаны треть миллиона пользователей.
Ее страничка – мощная мотивация для женщин всех возрастов. Жаклин демонстрирует в свои годы отличную фигуру и вкус.
Дочку и внучек Жаклин называет своей "модной бандой". При этом банда выглядит немногим младше своей мамы и бабушки.
Пользователи считают, что она самая сексуальная среди своих сверстниц. Она обожает стильную одежду, любит море. Итальянка славянского происхождения на большинстве снимков запечатлена в нарядах от известных брендов. Увлечение модой плюс изумительная точеная фигура сделали ее аккаунт таким популярным.
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