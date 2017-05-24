ФОТО: Семенович опять отфотошопила себя, и ее снова высмеяли

В Инстаграм - новое гламурное фото певицы, но не все фотографы видят ее идеальной.

В своих интервью Анна Семенович часто делится секретами стройности, рассказывает cosmo.ru. По словам знаменитости, она следит за питанием и регулярно занимается в зале. Однако подписчики певицы считают, что ее стройность – результат фотошопа.

Семенович уже не раз упрекали в чрезмерном увлечении ретушью, однако Анна продолжает корректировать свои снимки.

23 мая певица опубликовала фото из новой фотосессии. Звезда позирует в восточном головном уборе и крупных украшениях. Нельзя не заметить, что талия Анны выглядит неестественно узкой и непропорциональной.

"Анечка, вы очень красивая, но зачем же все время фотошопить? Вас любят и без идеальной талии", "Поделитесь приложением фотошопа, я тоже так хочу!", "Дивный фотошоп", "Фотошоп рулит", - прокомментировали фото подписчики звезды.