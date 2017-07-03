ФОТО: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь

Лидер группировки "Ленинград" впервые за долгое время опубликовал в своем Instagram фото старшей дочери Серафимы.

Как отмечает портал Lady, 44-летний Сергей Шнуров часто публикует в Сети совместные снимки с женой Матильдой, но крайне редко поклонникам удается увидеть в блоге музыканта его взрослых детей от предыдущих браков — 24-летнюю Серафиму и 16-летнего Аполлона. Сергей решил исправить этот недочет и показал подписчикам черно-белое фото своей старшей дочери.



фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

"Моя дочь Серафима пьёт, курит и матерится. Горжусь", - подписал снимок музыкант.

Поклонники Шнурова, не оценившие юмора, посчитали такую характеристику молодой девушки "странной", но отметили, что Серафима выросла настоящей красавицей.