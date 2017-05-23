ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии

Один человек погиб в результате столкновения внедорожника и "Газели" в Питкярантском районе Карелии, у "Креста скорби".

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием внедорожника Chevrolet Niva и "Газели" произошла накануне около 17.40 на 327-м километре автодороги А-121 "Сортавала", у "Креста скорби".

Как рассказали в МЧС Карелии, для ликвидации происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района (4 человека и 1 единица техники). После столкновения оба автомобиля опрокинулись.

По предварительной информации, погиб один человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

На сайте ДТП Петрозаводска и Карелии появились первые фото с места трагедии, предоставленные очевидцами.