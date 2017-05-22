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19:10, 22 Мая 2017
фото: ФОТО: novayagazeta

ФОТО: Собчак без косметики комментаторы назвали "откровенно некрасивой"

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Ксения Собчак ответила комментаторам, назвавшим ее некрасивой.

Ксения Собчак сделала фото и показал себя без косметики. Фото Ксении без косметики подверглось жесткой критике, Собчак назвали "откровенно некрасивой", пишет uznayvse.

Ксения мгновенно дала отпор "хайтерам".

"Я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот:) Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Свинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом. "Помогите мне почувствовать себя уверенно!" - кричат мне эти фото и позы:) Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри" - написала Собчак.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сара Барабу
2017-05-22 21:33:29
Назвать подобное лицо некрасивым - польстить ему. :)
Петрович
2017-05-22 20:59:04
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