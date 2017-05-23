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20:20, 23 Мая 2017

ФОТО: Собчак показала живот после родов

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Телеведущая Ксения Собчак показала похудевший после родов живот.

Больше полугода прошло как Ксения Собчак первый раз стала мамой, однако, все это время звезда предпочитала свободные наряды. С одной стороны, размер L в одежде сейчас диктует мода, а с другой стороны, поклонники догадывались, что телеведущая пока безуспешно борется с лишним весом, набранным во время беременности. И кажется, она его победила, пишет "Комсомольская правда".

Сегодня Ксения Собчак опубликовала фото, на котором виден ее живот.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

"Чтобы привести себя в форму, молодая мама почти сразу же после родов вернулась в спортивный режим и стала соблюдать сбалансированную диету. И, похоже, следовала правильным принципам питания и во время своего долгого путешествия по Азии", - отмечает издание.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sufiyar
2017-05-23 20:37:50
ей замуж надо за Венцеслава Венгржановского... идеальная интеллектуальная пара была бы... оба Канта читают.. Непонятно как туда Виторган вляпался)))
Гость
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