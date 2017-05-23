ФОТО: Собчак показала живот после родов
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Телеведущая Ксения Собчак показала похудевший после родов живот.
Больше полугода прошло как Ксения Собчак первый раз стала мамой, однако, все это время звезда предпочитала свободные наряды. С одной стороны, размер L в одежде сейчас диктует мода, а с другой стороны, поклонники догадывались, что телеведущая пока безуспешно борется с лишним весом, набранным во время беременности. И кажется, она его победила, пишет "Комсомольская правда".
Сегодня Ксения Собчак опубликовала фото, на котором виден ее живот.
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/
"Чтобы привести себя в форму, молодая мама почти сразу же после родов вернулась в спортивный режим и стала соблюдать сбалансированную диету. И, похоже, следовала правильным принципам питания и во время своего долгого путешествия по Азии", - отмечает издание.
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