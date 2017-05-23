ФОТО: Собчак показала живот после родов

Телеведущая Ксения Собчак показала похудевший после родов живот.

Больше полугода прошло как Ксения Собчак первый раз стала мамой, однако, все это время звезда предпочитала свободные наряды. С одной стороны, размер L в одежде сейчас диктует мода, а с другой стороны, поклонники догадывались, что телеведущая пока безуспешно борется с лишним весом, набранным во время беременности. И кажется, она его победила, пишет "Комсомольская правда".

Сегодня Ксения Собчак опубликовала фото, на котором виден ее живот.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

"Чтобы привести себя в форму, молодая мама почти сразу же после родов вернулась в спортивный режим и стала соблюдать сбалансированную диету. И, похоже, следовала правильным принципам питания и во время своего долгого путешествия по Азии", - отмечает издание.