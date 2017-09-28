ФОТО: Сотрудники мэрии очистили дом в центре Петрозаводска от рекламы

Операция по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций состоялась в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения ЦРСУ при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж 18 незаконных рекламных конструкций с фасада дома 9 по проспекту Ленина.

Напомнив, что на основании Федерального закона "О рекламе" эксплуатация рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления, не допускается и подлежит демонтажу.

Администрация Петрозаводска предлагает собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке произвести демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по ее демонтажу будут произведены силами мэрии, а расходы на проведение работ взысканы с собственников несанкционированной рекламы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе, размещенных на фасадах зданий, ведутся в постоянном порядке и будут производиться впредь.

Фото: vk.com/ptz_mo