ФОТО: Сотрудники мэрии очистили дом в центре Петрозаводска от рекламы
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Операция по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций состоялась в Петрозаводске, сообщили в администрации города.
Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения ЦРСУ при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж 18 незаконных рекламных конструкций с фасада дома 9 по проспекту Ленина.
Напомнив, что на основании Федерального закона "О рекламе" эксплуатация рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления, не допускается и подлежит демонтажу.
Администрация Петрозаводска предлагает собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке произвести демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по ее демонтажу будут произведены силами мэрии, а расходы на проведение работ взысканы с собственников несанкционированной рекламы в судебном порядке.
Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе, размещенных на фасадах зданий, ведутся в постоянном порядке и будут производиться впредь.
Фото: vk.com/ptz_mo
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