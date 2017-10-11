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Новости. Общество
18:00, 11 Октября 2017

ФОТО: Создан внедорожник со 100-летней гарантией

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Уродливый концепт-кар назван "лучшим автомобилем для худших дорог".

Немецкая компания Partisan Motors показала концептуальный армейский внедорожник One, рассказывает "Водитель Петербурга" со ссылкой на Motor1.

О машине изданию рассказывает русский инженер и дизайнер, живущий в Германии, Юрий Постников. В частности, он называет One "лучшим автомобилем для худших в мире дорог".

Дизайн сознательно примитивен, отмечает Постников, так во главу угла ставятся внедорожные свойства, вместимость и простота в конструкции. Форма машины утрированно "квадратная", даже возникает впечатление, будто ее придумала строительная фирма, а не автопроизводитель.

Длина внедорожника – 4,72 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 2,23 метра. У него бронированный кузов и есть дополнительная защита днища, которая предохранит от взрывов на поверхности земли.

На снимках представлена трехдверная модель 4х4, но запланированы также пятидверный пикап, версии 6х6 и с восемью ведущими колесами. Конструкция позволяет "установку различных силовых агрегатов".

Первые модели получили дизельный двигатель Fiat объемом 2,8 литра и мощностью 148 лошадиных сил. Возможны варианты с гибдридной силовой установкой или полным EV.

Компания полагает, что эти внедорожники могут служить в армии в течение "50 лет или больше, не требуя замены", а также предлагает 100-летнюю гарантию.

Напомним, Юрий Постников известен тем, что обвинил "Группу ГАЗ" в плагиате. Поводом для скандала стал экспериментальный внедорожный пикап "Вепрь NEXT". По мнению инженера, этот автомобиль был создан по его эскизам, подготовленным для ГАЗа в 2016 году.

В пресс-службе "Группы ГАЗ" факт переговоров с инженером подтвердили, но указали, что "Вепрь NEXT" не имеет никакого отношения к его разработкам. Проект немецкого инженера был невыгодным с экономической точки зрения, отметили в компании. Сейчас ГАЗ рассматривает возможность подачи иска к Постникову.

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