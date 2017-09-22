ФОТО: Стало известно, когда откроется новый мост в Соломенное

Власти Петрозаводска рассказали журналистам, когда начнет действовать временная понтонная переправа в Соломенное, которую возводят военнослужащие.

Сегодня в Соломенном состоялась пресс-конференция, на которой замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что новый временный понтонный мост в Соломенное откроется уже в это воскресенье 24 сентября.

По ее словам 24 сентября инженерные войска закончат возведение моста, будут подготовлены подъездные пути и мост начнет работать.

О том, будет ли закрыто движение по старому понтонному мосту, пока решается.

"Возможно, по нему будут ходить только пешеходы, а автомобили пустят по новой переправе", - предположила Мизинкова.

При этом Юлия Мизинкова отметила, что новый понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

По словам Мизинковой, все расходы на транспортировку и монтаж понтонной перепрвы взяло на себя министерство обороны.

Горячее питание военнослужащих организовано за счет спонсорских средств.

"Всю ответственность за то, что происходит на мосту, будет нести Минобороны", - сообщила Мизинкова.