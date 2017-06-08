ФОТО: Студентка ПетрГУ создала коллекцию одежды по мотивам творчества Тамары Юфа

Студентка госуниверситета Петрозаводска Ксения Дворкина представила коллекцию одежды по мотивам творчества художницы Тамары Юфа.

В Музее изобразительных искусств республики на днях открылась выставка заслуженного художника РФ, народного художника Карелии Тамары Юфа. Многие жители республики знают ее, прежде всего, по иллюстрациям к эпосу "Калевала".



фото: ПетрГУ

На открытии выставки была представлена коллекция одежды, созданная студенткой ПетрГУ Ксенией Дворкиной по мотивам творчества Тамары Юфа.

"В своей авторской коллекции по мотивам творчества Т.Юфа Ксения под руководством Ильиной Натальи Вячеславовны стилизовала почерк художницы и подала его сообразно современным модным тенденциям и авторскому видению", - рассказали в пресс-службе госуниверситета.