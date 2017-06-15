ФОТО: Свалка в лесу по дороге в Лососинное продолжает расти, никому нет дела

Несанкционированная свалка в 5 километрах от Петрозаводска в сторону Лососинного продолжает расти – никто ее не убирает.

Ранее мы уже писали о кучах мусора, которые образовались за зиму вдоль дороги в Лососинное – их присылала наша постоянная читательница.

Сегодня публикуем ее новые снимки, сделанные накануне.

"Куча мусора в 5 км от Петрозаводска продолжает расти, и никому нет дела, - написала нам петрозаводчанка. - Леса зарастают мусором. Как удобно выкинуть мусор в лес, и платить за его утилизацию не надо. Все безнаказанно проходит. Чиновники с ОНФ ради показухи пару свалок уберут, в СМИ напишут, - и красота".