07:15, 15 Июня 2017
ФОТО: Свалка в лесу по дороге в Лососинное продолжает расти, никому нет дела
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Несанкционированная свалка в 5 километрах от Петрозаводска в сторону Лососинного продолжает расти – никто ее не убирает.
Ранее мы уже писали о кучах мусора, которые образовались за зиму вдоль дороги в Лососинное – их присылала наша постоянная читательница.
Сегодня публикуем ее новые снимки, сделанные накануне.
"Куча мусора в 5 км от Петрозаводска продолжает расти, и никому нет дела, - написала нам петрозаводчанка. - Леса зарастают мусором. Как удобно выкинуть мусор в лес, и платить за его утилизацию не надо. Все безнаказанно проходит. Чиновники с ОНФ ради показухи пару свалок уберут, в СМИ напишут, - и красота".
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