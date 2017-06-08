ФОТО: Так обслуживают дороги в Карелии

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14:10, 08 Июня 2017

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В Пряжинском районе грейдер "разворотил" дорогу.

"Грейдер, ровнявший дорогу до деревни Койвусельга, разворотил дорогу, застрял в грязи, потом просто уехал. Вот что осталось после его "работы", - пишет читатель "Столицы на Онего".

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