ФОТО: Территория вокруг ФОКа, открытого на юге Карелии еще Худилайненом, до сих пор не благоустроена

Жители Суоярви возмущены состоянием территории вокруг нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где обещали установить уличные тренажеры.

Застройщик не спешит завершить благоустройство и установку уличных тренажеров на территории ФОКа, открытого в Суоярви феврале. Местные жители выложили сразу несколько фотографий в Твиттере с территории спорткомплекса, высказывая свое возмущение в адрес нынешнего главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Обещанного три года ждут?" - пишут жители Суоярви, прилагая также фото плаката со сроком окончания работ – 31 июля 2017 года.

Артур Парфенчиков ответил в Твиттере на замечания жителей Суоярви, что подрядчик обещает завершить работу к концу недели. Но люди не верят.

"Это уже не первое обещание, на плакатах только сроки меняют", - ответили жители на комментарий главы республики.

Напомним, новый физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт в Суоярви в этом году. 14 февраля в его торжественном открытии приняли участие глава Карелии Александр Худилайнен, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и депутат Госдумы России Валентина Пивненко.

Комплекс построен в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 гг.". Общая площадь объекта составляет почти 1500 метров. Стоимость ФОКа более 76 млн. рублей.