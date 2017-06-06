15:18, 06 Июня 2017
ФОТО: Тягач с погрузчиком сгорел в Карелии
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В Костомукше загорелся погрузчик, пожарные привлекались для ликвидации пожара.
В минувшее воскресенье 4 июня в 4.46 пожарные Костомукши привлекались для тушения пожара в тягаче с погрузчиком.
В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сообщается в паблике "2 отряд ФПС по Республике Карелия".
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