ФОТО: Тягач с погрузчиком сгорел в Карелии

В Костомукше загорелся погрузчик, пожарные привлекались для ликвидации пожара.

В минувшее воскресенье 4 июня в 4.46 пожарные Костомукши привлекались для тушения пожара в тягаче с погрузчиком.

В результате пожара автомобиль выгорел полностью, сообщается в паблике "2 отряд ФПС по Республике Карелия".