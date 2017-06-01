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ФОТО: У Джастина Бибера женская грудь?

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Он может сойти за сына Кончиты Вурст, считают журналисты tele.ru.

Певец продолжает развлекать публику своими странными поступками. Не так давно он сделал себе розовые зубы из золота и украсил их сапфирами в 6 карат - об этом сообщал Tele.ru. А на днях Джастин опубликовал новый снимок, которым чрезвычайно удивил своих фанатов.

Бибер в ярко-синем костюме, похожем на пижаму, стоит с оголенной… женской грудью. Более того, в ушах у него - большие серьги-кольца. В таком виде певец мог бы сойти за сына Кончиты Вурст.

"Что ты сделал, Джастин?", "Не прикольно", "Грудь?" - озадаченно стали комментировать увиденное подписчики звезды.

Вскоре артист опубликовал снимки в обычной одежде, и его поклонники выдохнули с облегчением. Вероятно, Бибер предстал перед интернет-аудиторией в таком необычном образе ради шутки. Либо этого потребовала работа. Ведь жизнь артистов непредсказуема, и порой им приходится делать очень странные вещи. 

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