ФОТО: У Джастина Бибера женская грудь?

Он может сойти за сына Кончиты Вурст, считают журналисты tele.ru.

Певец продолжает развлекать публику своими странными поступками. Не так давно он сделал себе розовые зубы из золота и украсил их сапфирами в 6 карат - об этом сообщал Tele.ru. А на днях Джастин опубликовал новый снимок, которым чрезвычайно удивил своих фанатов.

Бибер в ярко-синем костюме, похожем на пижаму, стоит с оголенной… женской грудью. Более того, в ушах у него - большие серьги-кольца. В таком виде певец мог бы сойти за сына Кончиты Вурст.

"Что ты сделал, Джастин?", "Не прикольно", "Грудь?" - озадаченно стали комментировать увиденное подписчики звезды.

Вскоре артист опубликовал снимки в обычной одежде, и его поклонники выдохнули с облегчением. Вероятно, Бибер предстал перед интернет-аудиторией в таком необычном образе ради шутки. Либо этого потребовала работа. Ведь жизнь артистов непредсказуема, и порой им приходится делать очень странные вещи.