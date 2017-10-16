ФОТО: У здания правительства Карелии зажгли поминальные свечи в память о погибших от голода животных

В Петрозаводске активисты-общественники устроили пикет против садизма в Пряже.

Сегодня, 16 октября, в 16.30 активистка-общественница Дарья Каликина вышла на одиночный пикет к дому правительства на проспект Ленина с требованием немедленно вмешаться губернатору, чтобы прекратить садизм по отношению к животным на звероферме в Пряже. Ввести контроль общественности на звероферме за кормлением животных. Отобрать животных у собственника и отдать зоозащитникам, наказать собственника Айво Халлист и директора Сергея Вилкова по статье УК РФ – жестокое обращение с животными.

По словам общественницы-активистки, норки и лисы на звероферме в Пряже продолжают массово гибнуть. Кормокухня снова сломана, принести зверькам еду невозможно, так как на территории выставлена охрана.

Активистка Дарья Каликина призывает всех встать на защиту умирающих от голода животных и выйти с ней на пикет.

Пока, по информации журналиста "Столицы на Онего", к Дарье присоединился только один человек.

Активисты зажгли свечи, в руках Дарья держит плакат с надписью: "Губернатор-христианин, остановите садизм над животными".

Пока к пикетчикам никто из правительства не выходил, лишь полицейские поспросили предоставить документы, записали их данные и предупредили о правилах проведения пикетов.

Ранее сообщалось, что в сентябре АО "Пряжинское" от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз "Ильинский".

Позже стало известно, что с 1 по 12 октября на звероферме АО "Пряжинское" погибло порядка 2,5 тысяч норок и лисиц. В ситуации разбирается Минсельхоз.