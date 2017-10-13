ФОТО: У звезды Comedy Woman подозревают серьезное заболевание

Актриса и светская львица стремительно теряет вес.

Интернет-пользователи пришли в ужас, увидев новые снимки Надежды Сысоевой, рассказывает eg.ru. Поклонники отметили, что Наденька из Comedy Woman выглядит чересчур исхудавшей. Актриса опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она запечатлена в легкой кофточке и шортах. Фанаты раскритиковали артистку, оценив ее фигуру: тонкие кисти, выпирающие ключицы и осиная талия. Пользователи Сети предположили, что Надежда страдает от анорексии и нуждается в медицинской помощи. Как пишут "Дни.ру", многие предположили, что актриса переборщила с фотошопом, другие уверены, что ей стоит набрать вес.



Владимир Велегурин / "КП"

"А чего худющая-то такая", "Однозначно анорексия. Смотрится ужасно. Это уже психиатрия", "У нее уже анорексия. Это уже не красиво", "А ручоночки-то несчастные, палочки-выручалочки", "Какие ручонки. Мне тоже сразу бросились в глаза, лицо, конечно, красивое, но уж такая худоба", – прокомментировали фото поклонники.

Несмотря на критику, Надежда Сысоева не собирается набирать лишние килограммы. А преданные поклонники теледивы уверены, что возлюбленный актрисы продюсер Илья Бачурин ценит в ней не только красоту, но и талант.