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Новости. От читателей
15:41, 16 Октября 2017

ФОТО: Участница ДТП в Карелии обратилась к водителям, совершающим обгон вне зоны видимости

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Женщина, попавшая в ДТП на трассе в Карелии, написала обращение к водителям-гонщикам.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась женщина, попавшая в ДТП в Питкярантском районе. Она написала слова благодарности всем, кто помог ей и ее семье, а также попросила водителей-гонщиков не рисковать чужими жизнями.

"13 октября мы попали в аварию в Питкярантском районе, на 295км, - написала женщина, - хочу выразить благодарность всем, кто помог в трудную минуту. Тысячи слов "спасибо" не хватит, чтобы выразить, насколько мы благодарны за помощь и отзывчивость. Сотрудникам ДПС огромное спасибо за тепло и поддержку, за добросовестное отношение к работе и профессиональное выполнение своих обязанностей. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь. Хочу добавить, что с детьми все в порядке, отделались небольшими ссадинами и испугом. Спасибо, что переживали за их здоровье и состояния в месте со мной. Спасибо друзьям и родственникам. Я рад осознавать, что у нас есть такие надежные и близкие люди, на чью помощь мы можем рассчитывать. Уважаемые водители, совершая обгон в зоне недостаточной видимости, подумайте о том, что не каждый водитель имеет огромный стаж за рулем и сможет уйти от лобового столкновение, тем самым спасая жизнь не только своим пассажирам, но и вам тоже".

В ГИБДД Карелии сообщили, что 13 октября в 14.20 в Питкярантском районе столкнулись Ford и Mitsubishi.

От удара Mitsubishi вылетела в кювет и перевернулась.

По информации ГИБДД, ДТП считается неучетным, так как не было пострадавших.

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