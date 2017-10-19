ФОТО: Урожай жителей Карелии засыпало снегом

В Костомукше пошел снег.

Жители Костомукши прислали в паблик "Беседка в Костомукше товарной" фотографии, как у них пошел снег и присыпал не снятый еще с огорода урожай.

"Снег идет, а у нас еще капуста растет", - написали они в комментарии к фото.