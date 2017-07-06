ФОТО: Установку детской площадки в сквере на Калинина завершат через несколько дней

Основные работы по обустройству детской площадки в районе пересечения проспекта А.Невского и улицы Калинина завершатся к 10 июля, сообщает мэрия Петрозаводска.

Напомним, строительство площадки ведется за счет средств правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин выделил 100 млн рублей на создание в общей сложности 20 игровых и спортивных площадок в разных районах Петрозаводска. Еще пять площадок появятся в карельской столице благодаря помощи Санкт-Петербурга.



фото: мэрия Петрозаводска

"Все площадки разные. Кроме тех, что устанавливаются на территориях школ. Места для их установки выбирались совместно с представителями Москвы. По условиям было необходимо, чтобы площадки обустраивались на территориях, находящихся на виду и пользующихся популярностью жителей", - рассказала заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Сейчас в городе также ведутся работы по строительству детских площадок в парке рядом с набережной Гюллинга в пойме Лососинки, в Приозерном парке на набережной Варкауса, в парке Неглинский берег, в парке в ямке ОТЗ, на аллее 300-летия Петрозаводска и в некоторых дворах.



фото: мэрия Петрозаводска

"Полное завершение работ по возведению и обустройству всех игровых и спортивных площадок, которые также будут оборудованы освещением, ограждением и системами видеонаблюдения, должно завершиться к 1 сентября", - заключили в мэрии.