ФОТО: В частном секторе Петрозаводска без спецобуви не пройти

Грязь после себя оставили строители.

Жители карельской столицы обнародовали в сети (https://vk.com/ptzlive) фотографии улицы Мончегорской на Старой Кукковке с соответствующим комментарием:

"Куча грязи и непроходимая слякоть - на Старой Кукковке без резиновых сапог не обойтись. Не так давно тут велись работы по прокладке кабеля, труб. Дело, видимо, завершили, но решили все оставить, как есть. Дороги испорчены и превращены в болото.

На фото - ул. Мончегорская, огромная куча песка прямо у калитки. Не выйти нормально, не припарковать автомобиль. Сбоку у забора брошена катушка. Интересно, они хотят исправить все это позднее или только после обращения в прокуратуру у них появится энтузиазм?".