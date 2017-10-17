16:30, 17 Октября 2017
ФОТО: В частном секторе Петрозаводска без спецобуви не пройти
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Грязь после себя оставили строители.
Жители карельской столицы обнародовали в сети (https://vk.com/ptzlive) фотографии улицы Мончегорской на Старой Кукковке с соответствующим комментарием:
"Куча грязи и непроходимая слякоть - на Старой Кукковке без резиновых сапог не обойтись. Не так давно тут велись работы по прокладке кабеля, труб. Дело, видимо, завершили, но решили все оставить, как есть. Дороги испорчены и превращены в болото.
На фото - ул. Мончегорская, огромная куча песка прямо у калитки. Не выйти нормально, не припарковать автомобиль. Сбоку у забора брошена катушка. Интересно, они хотят исправить все это позднее или только после обращения в прокуратуру у них появится энтузиазм?".
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