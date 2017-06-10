ФОТО: В День республики в Олонце запретили продавать алкоголь

В магазинах в центре Олонца появились объявления о запрете продажи алкоголя 10 июня во время празднования Дня Республики Карелия.

Вот такое объявление сфотографировал корреспондент "Столицы на Онего" в магазине в центре Олонца.

Как говорят местные жители, алкоголь можно купить в магазинчиках на окраине города.