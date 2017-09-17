10:50, 17 Сентября 2017
ФОТО: В Финляндии выпал первый снег
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Первый осенний снег в Финляндии наблюдали 15 сентября.
Как сообщает "Фонтанка.Fi", в ночь на пятницу, 15 сентября, в северных и центральных частях Лапландии выпал снег, сопровождаемый дождем. Однако плюсовые температуры сделали свое дело, и снежинки очень быстро растаяли.
Финские синоптики заявили, что говорить о наступлении зимы еще рано. В ближайшие дни выпадение снега не ожидается.
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