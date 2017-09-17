ФОТО: В Финляндии выпал первый снег

Первый осенний снег в Финляндии наблюдали 15 сентября.

Как сообщает "Фонтанка.Fi", в ночь на пятницу, 15 сентября, в северных и центральных частях Лапландии выпал снег, сопровождаемый дождем. Однако плюсовые температуры сделали свое дело, и снежинки очень быстро растаяли.

Финские синоптики заявили, что говорить о наступлении зимы еще рано. В ближайшие дни выпадение снега не ожидается.