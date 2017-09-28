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Новости. Общество
22:40, 28 Сентября 2017

ФОТО: В Интернете обсуждают ягодицы Кристины Асмус (18+)

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Актриса Кристина Асмус вызвала споры провокационным фото обнаженных ягодиц.

Как отмечает Starhit, Кристину Асмус, которая на протяжении четырех лет живет в браке с известным шоуменом Гариком Харламовым, отличает сдержанность. Но на днях звезда решила раззадорить поклонников в соцсети и опубликовала провокационное фото. На снимке она позирует в черном боди, которое оголяет часть ягодиц. Актриса не стала никак оправдывать такой кадр и оставила лишь одну подпись "Ты ж мать".


фото: https://www.instagram.com/asmuskristina

Поклонники были удивлены столь смелой публикацией. Однако некоторые осудили подобный снимок актрисы, посчитав, что такие фотографии должны оставаться в личном архиве.

"Ни стыда, ни совести", "Точно… Неприлично выставлять такие фотки", "Все, конечно очень хорошо, но зачем такое фото?", "Прекрасная фигура – это замечательно, но лучше пусть это сокровище все же останется для мужа", - выражали свое мнение подписчики Кристины.

Однако преданные фанаты поспешили поддержать звезду сериала "Интерны" и посчитали, что в подобных фотографиях нет ничего зазорного. Некоторые пришли в неописуемый восторг от такого смелого кадра. Женщины признали, что Кристина для них является примером того, как надо выглядеть после рождения ребенка. У Гарика и Кристины подрастает дочь Анастасия. 

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