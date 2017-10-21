ФОТО: В Карелии автомобиль разорвало на части после ДТП на скользкой дороге

В Пряжинском районе столкнулись микроавтобус и легковые автомобили, пострадали три человека.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую пятницу, 20 октября, в 17.50 в Пряжинском районе, недалеко от поселка Матросы, произошло групповое ДТП с участием легковых автомобилей "ВАЗ-2104", BMW и Mercedes-Benz .

Столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло в темное время суток, на относительно прямом участке автодороги.

По одной из версий, сначала произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях "ВАЗ-2104" и BMW.

После этого "четвёрка" столкнулась с Mercedes.

Легковые автомобили раскидало по проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

"ВАЗ-2104" буквально разорвало на две части - моторный отсек и двигатель отбросило за пределы дорожного полотна.

Для оказания помощи на место дорожного происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводска, всего 8 человек и две единицы техники.

В результате происшествия получили травмы и были госпитализирована два человека – 42-летняя водитель-женщина Mercedes и 54-летний водитель ВАЗа.