ФОТО: "В Карелии пожарным подарили иконы "Неопалимой Купины

Отец Мануил освятил пожарную технику и подарил иконы пожарным Сегежского района.

Как сообщается в паблике сегежских спасателей, 17 сентября личный состав Сегежского пожарно-спасательного гарнизона почтил икону Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", которая на Руси всегда считалась хранительницей жилища от пожаров и издревле является покровительницей пожарных.

Благодарственный молебен провел в здании городского пожарного депо Отец Мануил (Полищук) – настоятель Троицкого храма Сегежи.

После службы батюшка освятил помещения и пожарно-спасательную технику ФГКУ "4 отряд ФПС по Республике Карелия", пожелал успехов в непростом и важном труде и подарил каждому огнеборцу икону Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина".