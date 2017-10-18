ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда

Жители многоэтажки в Костомукше придумали, как отучить наглых водителей парковать свои автомобили прямо у подъезда.

В паблике "Беседка в Костомукше товарной" появилось фото, как у одного из подъездов жилого многоэтажного дома в Костомукше появились бетонные полусферы – в народе миньоны.

Данные ограничители не позволяют наглым автолюбителям ставить машины близко у подъезда.

"Вот так бы у каждого "проблемного" подъезда", - написали в комментарии к фото.