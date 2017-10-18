10:10, 18 Октября 2017
ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда
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Жители многоэтажки в Костомукше придумали, как отучить наглых водителей парковать свои автомобили прямо у подъезда.
В паблике "Беседка в Костомукше товарной" появилось фото, как у одного из подъездов жилого многоэтажного дома в Костомукше появились бетонные полусферы – в народе миньоны.
Данные ограничители не позволяют наглым автолюбителям ставить машины близко у подъезда.
"Вот так бы у каждого "проблемного" подъезда", - написали в комментарии к фото.
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