ФОТО: В Карелии с помощью скрытых видеокамер удалось выяснить, кто устраивает мусорные свалки в лесу

В Пряжинском районе фото- и видеокамеры помогли установить виновных в создании несанкционированных свалок, сообщили в Минприроды Карелии.

С помощью установленных на территории Пряжинского района Карелии фотокамер были установлены лица, нарушившие требования санитарной безопасности в лесах.

В рамках проведения Года экологии Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия проводит мероприятия, направленные на борьбу с несанкционированными свалками на территории лесного фонда республики.

Так, Министерство совместно с арендаторами лесных участков установили фото- и видеокамеры на лесных участках, наиболее подверженных захламлению, а также вдоль автомобильных дорог общего пользования, проходящих через лесные массивы.

Камеры фиксации позволяют выявлять граждан, которые осуществляют выброс мусора на лесные участки.

На территории Пряжинского района при помощи камер фотофиксации были установлены 4 лица, допустившие нарушения требования санитарной безопасности в лесах.

В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении, в дальнейшем они будут привлечены к административной ответственности.

Совместная с арендаторами лесных участков работа по выявлению нарушителей лесного законодательства будет продолжена.