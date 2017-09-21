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Новости. Общество
10:15, 21 Сентября 2017
фото: Юрия Красовского

ФОТО: В Карелии в лесу ходит агрессивный лось

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Фото огромного лося удалось сделать сотруднику Костомукшского заповедника.

Сотрудник отдела науки Костомукшского заповедника Юрий Красовский на прошлой неделе запечатлел огромного лося.

По словам Юрия, лось был настроен агрессивно и даже враждебно, поэтому всем посоветовали быть осторожными в лесах.

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