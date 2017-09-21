10:15, 21 Сентября 2017
ФОТО: В Карелии в лесу ходит агрессивный лось
По теме
Загрузка...
Фото огромного лося удалось сделать сотруднику Костомукшского заповедника.
Сотрудник отдела науки Костомукшского заповедника Юрий Красовский на прошлой неделе запечатлел огромного лося.
По словам Юрия, лось был настроен агрессивно и даже враждебно, поэтому всем посоветовали быть осторожными в лесах.
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
15.09.2017, 14:30
15.09.2017, 12:35
14.09.2017, 11:55
Аналитика
18.09.2017 13:15
Политкухня
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
Чтиво
19.09.2017 17:09
Частная жизнь
В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (8)
детям
детям
детям
Комментарии