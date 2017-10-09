ФОТО: В Карелии водитель на отечественном авто вылетел с трассы и попал в больницу

ДТП с пострадавшим произошло в Сегежском районе, сообщили спасатели МЧС.

В минувшее воскресенье, 8 октября, в 14.48 в Сегежском районе автомобиль LADA Vesta съехал в кювет и снес дерево.

В результате ДТП 55-летний водитель получил травмы, и был госпитализирован, сообщили в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".