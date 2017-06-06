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18:20, 06 Июня 2017

ФОТО: В Карелии выбрали лучшую сотрудницу уголовно-исполнительной системы

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"Мисс-УИС" Карелии служит в Надвоицах.

Восемь представительниц исправительных учреждений Республики Карелия – сотрудниц отделов охраны и безопасности, кадровых подразделений, инспекторов уголовно-исполнительной инспекции и исправительного центра - приняли участие в I этапе V Всероссийского конкурса "Мисс УИС-2017", сообщает пресс-служба УФСИН по Карелии.

Ранее в каждом подразделении УФСИН России по Республики Карелия прошел отбор лучших сотрудниц, которые приехали в Сегежу и вступили в двухдневную борьбу за победу в конкурсе.

В первый день девушки прошли тестирование на знание законодательства и нормативных актов, регламентирующих деятельность УИС, сдали зачеты по строевой и огневой подготовке, а также продемонстрировали навыки по применению боевых приемов борьбы.

Завершился конкурс гала-концертом в Сегеже. В состав жюри, которое возглавил начальник ОКиРЛС УФСИН России по Республике Карелия подполковник Андрей Ломонос, вошли ветераны УИС – члены Попечительского совета УФСИН. 

После дефиле в парадной форме участницы конкурса, одетые в национальные костюмы, представляли свой город, поселок в конкурсе "Краса России". 

Далее проходил творческий конкурс, в котором сотрудницам необходимо было в любом доступном для них исполнении показать службу в уголовно-исполнительной системе. Так, Александра Дерибина озвучила отрывки из фильма "Кавказская пленница", Ирина Артамонова показала служебные будни с помощью индийского танца, Елена Художилова исполнила частушки, а Анастасия Степанова под видеоролик о своей работе умело отбивала чечетку. 

Затем конкурсантки в вечерних платьях исполнили бальный танец, в качестве партнеров выступали их коллеги-мужчины. Получился настоящий офицерский бал. 

В ходе упорной борьбы победительницей конкурса "Мисс УИС" стала лейтенант внутренней службы Полина Солоткая, представлявшая Исправительную колонию №1 (пос. Надвоицы). "Первой Вице-Мисс УИС" жюри признало инспектора участка, функционирующего как исправительный центр (Сегежа), лейтенанта внутренней службы Анастасию Шалак, титул "Вторая Вице-Мисс УИС" достался инспектору отдела по контролю за исполнением наказаний и применением иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ (Петрозаводск), лейтенанту внутренней службы Анастасии Степановой.

Полине Солоткой теперь предстоит отстаивать честь УФСИН России по Республике Карелия на окружном этапе конкурса "Мисс УИС-2017", который состоится летом. 

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Комментарии

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циник
2017-06-06 20:20:32
Парфен, не зевай, хватит маму объедать.
michail
2017-06-06 18:45:15
Неправильно назвали- надо "мисс вертухайка 2017" это лучше звучит.
Гость
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