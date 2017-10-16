Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Погода
16:47, 16 Октября 2017
фото: Гюзель Титова / vk.com

ФОТО: В Карелии выпал первый снег

По теме

Одевайтесь теплее: сильный ветер ожидается завтра в Карелии
16.10.17 17:00
Ветрено и дождливо будет сегодня в Карелии
16.10.17 07:05
Сильные дожди обрушатся на Карелию в понедельник
15.10.17 17:00
Все новости
Загрузка...

В социальных сетях интернет-пользователи сообщают, что на севере Карелии выпал первый снег, и делятся снимками.

"А у нас снег(р-ка Карелия,Лоухский р-н)", - написал в "ВКонтакте" интернет-пользователь Валерий Матюшин (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).


фото: Валерий Матюшин / vk.com

"Первый снег в Карелии))))" – отметила Гюзель Титова.


Гюзель Титова / vk.com

По словам карельских синоптиков, первый снег быстро растает.

"Первые снежинки полетят уже сегодня, - сообщили "Столице на Онего" в Гидрометцентре, - но это будет в северной части Карелии, и снег пройдет с дождем. Так как температура еще плюс 0,5 градуса, то снег не ляжет, он будет таять". 

С 18 октября, по информации карельских синоптиков, минусовые температуры ночью установятся в северных районах республики. 

"Со среды в северной части республики ожидается -2 градуса ночью, а вот днем еще будет небольшой плюс", - сказала специалист карельского Гидрометцентра.

По теме

Одевайтесь теплее: сильный ветер ожидается завтра в Карелии
16.10.17 17:00
Ветрено и дождливо будет сегодня в Карелии
16.10.17 07:05
Сильные дожди обрушатся на Карелию в понедельник
15.10.17 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 4
Сегодня 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 9
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 52
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 2
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 15
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Шестикрылая Серафима
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»