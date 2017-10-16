ФОТО: В Карелии выпал первый снег

В социальных сетях интернет-пользователи сообщают, что на севере Карелии выпал первый снег, и делятся снимками.

"А у нас снег(р-ка Карелия,Лоухский р-н)", - написал в "ВКонтакте" интернет-пользователь Валерий Матюшин (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).



фото: Валерий Матюшин / vk.com

"Первый снег в Карелии))))" – отметила Гюзель Титова.



Гюзель Титова / vk.com

По словам карельских синоптиков, первый снег быстро растает.

"Первые снежинки полетят уже сегодня, - сообщили "Столице на Онего" в Гидрометцентре, - но это будет в северной части Карелии, и снег пройдет с дождем. Так как температура еще плюс 0,5 градуса, то снег не ляжет, он будет таять".

С 18 октября, по информации карельских синоптиков, минусовые температуры ночью установятся в северных районах республики.

"Со среды в северной части республики ожидается -2 градуса ночью, а вот днем еще будет небольшой плюс", - сказала специалист карельского Гидрометцентра.