ФОТО: В Карелии запечатлели, как реставрируют церковь на Кижи

Фотограф Илья Тимин сделал уникальный исторический снимок реставрации Преображенской церкви.

"Ночь над островом Кижи. Июнь 2017, - подписал Илья Тимин под фотографией, - в первый момент, когда я увидел, был шок. Но дальше, чем больше смотрел, тем сильнее удивлялся. Тут реальное чудо. Сложнейшая реставрация уникальнейшей деревянной церкви. А когда поднялся в шторм на колокольню и услышал, как гудят от ветра колокола... Понял, что все, что вижу, - это реальный подвиг реставраторов и людей, кто спасает единственную в мире наследницу трехсотлетнего опыта деревянного зодчества".

Фото: Илья Тимин