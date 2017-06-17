11:50, 17 Июня 2017
ФОТО: В Карелии запечатлели, как реставрируют церковь на Кижи
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Фотограф Илья Тимин сделал уникальный исторический снимок реставрации Преображенской церкви.
"Ночь над островом Кижи. Июнь 2017, - подписал Илья Тимин под фотографией, - в первый момент, когда я увидел, был шок. Но дальше, чем больше смотрел, тем сильнее удивлялся. Тут реальное чудо. Сложнейшая реставрация уникальнейшей деревянной церкви. А когда поднялся в шторм на колокольню и услышал, как гудят от ветра колокола... Понял, что все, что вижу, - это реальный подвиг реставраторов и людей, кто спасает единственную в мире наследницу трехсотлетнего опыта деревянного зодчества".
Фото: Илья Тимин
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