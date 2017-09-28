ФОТО: В Китае для студентов построили дом-унитаз

Необычное здание привлекло внимание интернет-пользователей со всего мира.

Двенадцатиэтажный университетский блок стал знаменитым благодаря своей поразительной схожести с гигантским унитазом, рассказывает newsru.com. Строение расположено в университетском городке Северо-Китайского университета водных ресурсов и электроэнергетики. Оно служит выпускникам вуза площадкой для создания собственных проектов и предприятий.

Власти провинции заплатили за строительство этого странного здания 86 миллионов юаней, что эквивалентно 17,6 миллиона долларов, пишет издание The Straits Times со ссылкой на китайскую газету Henan Daily. Строительство завершили еще в прошлом году. До того, как на объект обратили внимание пользователи интернета, сами сотрудники вуза совершенно не видели сходства с унитазом.

Пристройка университетского корпуса - овальная, а само здание имеет прямоугольную форму. Именно этот дуэт, по мнению критиков, делает здание похожим на сливной бачок и унитаз.

Сами студенты университета с юмором восприняли критику и насмешки. "Мы шутим, что теперь это настоящий туалетный дом. Доброе имя нашего университета будет распространяться повсюду!" - пишет один из студентов в Weibo, эквиваленте Twitter в Китае. "Делает ли это людей внутри здания строительными отходами?" - беззаботно спрашивает другой пользователь Weibo.

Представители правящей Коммунистической партии Китая в прошлом году заявили, что в стране достаточно "странных зданий". Одно из них - штаб-квартира Пекинского центрального телевидения, которая успела получить прозвище "Большие трусы". При строительстве смеялись и над пекинским филиалом газеты "Жэньминь жибао", который имел несчастье иметь потрясающее сходство с пенисом.

Странные сооружения возводят и в других странах мира. Например, к Чемпионату мира по футболу в Катаре строят стадион, похожий на гигантскую вагину.