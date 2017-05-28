ФОТО: В небе над Петрозаводском была красивая радуга

Жители Петрозаводска не могут дождаться настоящей весны и заранее "плачут" по лету. Но первая весенняя радуга на днях, конечно, порадовала.

В популярной группе "Живой Петрозаводск" мы увидели подборку фотографий радуги, которыми охотно делятся петрозаводчане в Сети.

Посмотрите, правда, красиво?