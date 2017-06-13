ФОТО: В Олонец вернулась разруха после празднования Дня Карелии

Жители Олонца запечатлели на фото, как выглядит город после празднования Дня республики.

В паблике "Республика Карелия "Видлица - News" размещены фото разломанной инсталляции "Олонец, я люблю тебя". Все части композиции повреждены и разбросаны на газоне.

"Отшумел День республики с его концертами, знаменитостями и прочими прелестями, и уже на следующий день некоторые люди, видимо, захотели вернуть привычную для них обстановку - хаос и разруху! Ломая то, чего у них никогда не было, вытаптывая клумбы и засыпая всё вокруг себя горами мусора, которые только-только разгребли, тем самым создавая то, к чему они привыкли за долгие годы! Стыдно, товарищи!", - написали олончане в Сети.