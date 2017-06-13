Новости. Общество
10:11, 13 Июня 2017
фото: ФОТО: http://kareliyanews.ru/zakonchilsya-prazdnik-nachalis-obychnye-budni/

ФОТО: В Олонец вернулась разруха после празднования Дня Карелии

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Жители Олонца запечатлели на фото, как выглядит город после празднования Дня республики.

В паблике "Республика Карелия "Видлица - News" размещены фото разломанной инсталляции "Олонец, я люблю тебя". Все части композиции повреждены и разбросаны на газоне.

"Отшумел День республики с его концертами, знаменитостями и прочими прелестями, и уже на следующий день некоторые люди, видимо, захотели вернуть привычную для них обстановку - хаос и разруху! Ломая то, чего у них никогда не было, вытаптывая клумбы и засыпая всё вокруг себя горами мусора, которые только-только разгребли, тем самым создавая то, к чему они привыкли за долгие годы! Стыдно, товарищи!", - написали олончане в Сети.

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Комментарии

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sherhan2
2017-06-13 11:02:17
Это вы ещё в ракету не заглядывали!
Orava
2017-06-13 10:45:23
Скрепенько
User
2017-06-13 10:27:54
Обамы нет, а разруха есть. Духовненько.
Гарик
2017-06-13 10:16:45
Погуляли на славу вместе с врио без продажи спиртного ,на молоке олонецком и сметане ))
Гость
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