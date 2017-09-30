Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. От читателей
14:36, 30 Сентября 2017

ФОТО: В Олонце восстановили знак с сердечком, сломанный после Дня Карелии

По теме

Таксист из Мурманска пропал в глухой деревне Карелии
30.09.17 14:15
Водитель рейсового автобуса в Петрозаводске бесплатно развез пассажиров по домам
30.09.17 13:58
ФОТО: Жильцы новостроек в Петрозаводске просят защитить их от вандалов
26.09.17 06:40
Все новости
Загрузка...

Активные жители Олонца восстановили памятный знак, который был установлен в городе перед Днем республики, а после масштабного празднования разрушен неизвестными вандалами.

"Мы всё-таки это сделали! – написали олончане в паблике "Чтобы лучше было жить", - спасибо Олегу Арефьеву за помощь в установке, спасибо населению за сбор средств на восстановление. Спасибо администрациям за решение организационных вопросов".

Напомним, в этом году празднование Дня республики проводилось в Олонце. В преддверии этого события в городе была установлена инсталляция "Я люблю Олонец", которые на следующий день после праздника разрушили вандалы.

Активные жители Олонца организовали сбор средст, чтобы восстановить памятный знак с сердечком.

В результате было собрано 20 тысяч рублей, на которые и был заказан новый арт-объект, также хватило средств и установку, и на благоустройство территории.

По теме

Таксист из Мурманска пропал в глухой деревне Карелии
30.09.17 14:15
Водитель рейсового автобуса в Петрозаводске бесплатно развез пассажиров по домам
30.09.17 13:58
ФОТО: Жильцы новостроек в Петрозаводске просят защитить их от вандалов
26.09.17 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
25.09.2017, 12:04
Росгвардия сообщила в УФАС о нарушениях в охране здания правительства Карелии
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
25.09.2017, 10:52
Ширшина рассказала, где живет и работает после отставки

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Серый кит
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»