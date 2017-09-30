ФОТО: В Олонце восстановили знак с сердечком, сломанный после Дня Карелии

Активные жители Олонца восстановили памятный знак, который был установлен в городе перед Днем республики, а после масштабного празднования разрушен неизвестными вандалами.

"Мы всё-таки это сделали! – написали олончане в паблике "Чтобы лучше было жить", - спасибо Олегу Арефьеву за помощь в установке, спасибо населению за сбор средств на восстановление. Спасибо администрациям за решение организационных вопросов".

Напомним, в этом году празднование Дня республики проводилось в Олонце. В преддверии этого события в городе была установлена инсталляция "Я люблю Олонец", которые на следующий день после праздника разрушили вандалы.

Активные жители Олонца организовали сбор средст, чтобы восстановить памятный знак с сердечком.

В результате было собрано 20 тысяч рублей, на которые и был заказан новый арт-объект, также хватило средств и установку, и на благоустройство территории.