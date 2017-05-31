ФОТО: В Петрозаводске дорожники не торопятся убирать сломанный люк на Древлянском кольце

Опасная металлическая деталь мешает въезжать автомобилям на кольцо со стороны Кукковки.

Уже несколько дней автомобилисты в социальных сетях и интернет-СМИ пишут о том, что на Древляке, на кольце где пересекаются Лесной проспект и Лососинское шоссе, со стороны Куккковки, находится металлическое кольцо от колодезного люка.

Кольцо лежит в яме, кто-то пытался установить рядом деревянное ограждение, но его уже разломали.

На данный момент въезжать на кольцо мешает колодезное кольцо в яме и разбросанные вокруг доски.

Ни дорожные службы, ни муниципалитет никак не реагируют на сообщения автомобилистов.