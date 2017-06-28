ФОТО: В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт

На ул.Боровой отремонтировали дорогу так, что жителям микрорайона всем хочется показать дело мастеров.

В паблике "Внутренняя Карелия" опубликованы фото, на которых запечатлен ремонт дороги на ул.Боровой в Пятом поселке.

Мало того, что дорожники криво положили асфальт, они умудрились еще и колодезный люк вместе с покрышкой закатать.

Теперь местные жители показывают работу мастеров-дорожников как достопримечательность микрорайона.