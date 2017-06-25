Новости. Происшествия
12:00, 25 Июня 2017
фото: Фото: "Столица на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске иномарка врезалась в дом

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Водитель иномарки убежал с места ДТП.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, в минувшую субботу 24 июня в районе 22.00 в МЧС поступил звонок, что у дома №49 по ул.Красная автомобиль Volkswagen Passat врезался в дом. Сотрудники МЧС и врачи скорой ведомства выехали на место происшествия.

По прибытии на место ДТП выяснилось, что помогать некому, все виновники происшествия сбежали, бросив разбитый автомобиль.


ГИБДД Петрозаводска выясняет обстоятельства произошедшего.

Иномарка, судя по следам на газоне, двигалась по ул.Анохина по направлению к пр.Ленина, в районе пересечения с ул.Красная вылетела с проезжей части, снесла на своем пути дорожный знак, проломив кустарник, въехала в дом.

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