06:50, 29 Июня 2017
ФОТО: В Петрозаводске летний дождь затопил 5-этажный дом
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Жильцы дома на ул.Варламова прячутся под зонтами.
В редакцию "Столицы на Онего" жильцы дома №19 по ул.Варламова прислали фото, на которых запечатлели, как первый же летний ливень затопил их дом.
"Заливает с 5 по 1 этаж, - написали жильцы, - так мы живем уже 6 лет".
Жильцы отметили, что их управляющая компания МУП "ПетроГиц", которая также находится в этом же доме.
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