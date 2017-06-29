ФОТО: В Петрозаводске летний дождь затопил 5-этажный дом

Жильцы дома на ул.Варламова прячутся под зонтами.

В редакцию "Столицы на Онего" жильцы дома №19 по ул.Варламова прислали фото, на которых запечатлели, как первый же летний ливень затопил их дом.

"Заливает с 5 по 1 этаж, - написали жильцы, - так мы живем уже 6 лет".

Жильцы отметили, что их управляющая компания МУП "ПетроГиц", которая также находится в этом же доме.