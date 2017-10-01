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Новости. Общество
10:03, 01 Октября 2017

ФОТО: В Петрозаводске молодой человек "выложил" из машин слово "прости" для своей девушки

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Житель Петрозаводска вчера пытался довольно оригинальным способом извиниться перед своей девушкой на площади Кирова.

Около четырех часов в минувшую субботу ушло у молодого человека на осуществление своей задумки – попросить прощения у девушки, выложив слово "прости" из машин.

"Ребята, помогите умоляю , виноват перед девушкой, нужно много машин , хочу на Кирова выложить прости (она моя жена в дальнейшем ). Пишу, потому что нет больше вариантов, она за границей, и я бессилен. Кто может, скиньте номер, кто готов после 9 вечера , пожалуйста", - разместил свою просьбу романтик из Петрозаводска в паблике "ДТП ПТЗ" вчера в 18.30.

Около 23.00 на площади Кирова появилась слово "прости". В паблике "Подслушано ПТЗ" выложили фото, удивляясь, что в городе нашлось столько неравнодушных людей, которые отозвались на просьбу провинившегося жениха.

"Уж не знаю, что натворил этот парень, но идея попросить прощения у своей девушки за совершенный косяк мне кажется не плохой. Надеюсь, она его простит", - пишут в соцсетях.

 

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