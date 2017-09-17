ФОТО: В Петрозаводске начался ямочный ремонт

На Древлянке ремонтируют дорогу на Березовой аллее, движение временно перекрыто.

Сегодня, 17 сентября, подрядчик начал ремонт на Березовой аллее. На данный момент выполнена фрезеровка асфальта.

По словам рабочих, ремонтные работы будут завершены к вечеру сегодняшнего дня. В понедельник 18 сентября водителй ждет приятный сюрприз.

Напомним, 14 сентября мы размещали на нашем сайт информацию о состоянии дорожного полотна на Березовой аллее, которое настолько было изрыто ямами, что водителям оставалось лишь выбирать пути объезда, чтобы не поломать машину.