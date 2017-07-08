ФОТО: В Петрозаводске начался пикет в поддержку арестованного руководителя "Мемориала" Юрия Дмитриева

Пикет в защиту Дмитриева началась в 14.00 на Студенческом бульваре в Петрозаводске.

Как сообщает журналист "Столицы на Онего" с места события, на пикет в поддержку Юрия Дмитриева пришли порядка двух десятков человек.

На месте проведения протестной акции работает полиция. Участики пикета держат плакаты с надписями: "Свободу Юрию Дмитриеву", "Руки прочь от "Мемориала" и "Прекратите беспредел".

Отметим, что в акции протеста принял участие и Алексей Трунов, задержанный сегодня утром сотрудниками полиции, но после трех часов пребывания в управлении МВД по Петрозаводску вновь отпущенный на свободу.

Напомним, 61-летний историк, правозащитник Юрий Дмитриев 15 декабря 2016 года был арестован Петрозаводским городским судом по ходатайству следователя Завадского.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.