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Новости. Общество
16:20, 28 Сентября 2017

ФОТО: В Петрозаводске открыли понтонную переправу в Соломенное

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К вечеру четверга перекрыли понтонный мост в Соломенное и открыли временную переправу, возведенную Минобороны.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, около 16.00 был перекрыт Соломенский мост, а движение пустили по понтонной переправе, предоставленной министерством обороны РФ.

Как сообщалось ранее, грузоподъемность переправы составляет 60 тонн. Однако движение по понтону ограничено для транспорта с нагрузкой на ось свыше 5 тонн.

Пассажиров автобусов высаживают перед переправой, и они  переходят Логмозеро по старому мосту, где снова садятся в маршрутку. 

За переправой будут следить представители Минобороны и "Техрента", чтобы не пропускать большегрузный транспорт. Исключение будет сделано только для пожарных автомобилей (нагрузка 24 тонны).

Старый мост перегородили бетонными блоками.

Движение по установленной переправе реверсивное.

Новая переправа не предназначена для пешеходов, поэтому люди будут переходить водоем по старому понтонному мосту до его демонтажа.

По словам представителей администрации Петрозаводска, монтаж нового моста займет двое суток. Вопрос с транспортировкой пешеходов на этот период пока решается.

В настоящее время периметр наплавного моста ограничен бетонными блоками, вдоль бортов проведено освещение, установленные новые знаки.

Согласно контракту, подрядчик должен смонтировать и сдать в эксплуатацию новый мост к 15 декабря. Сроки монтажа нового понтона пока не определены. Новый мост будет состоять из шести 12-метровых секций и двух по 6 метров. Сейчас изготовлены только две 12-метровые секции.

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