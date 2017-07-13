ФОТО: В Петрозаводске открытый люк замаскировали шиной

На Кукковке дети рискуют упасть в открытый колодец с водой.

"На Торнева рядом с детской площадкой открытый люк с водой замаскирован шиной. Уже детский мячик там плавает. Дети как на экскурсию к нему бегают", - пишут очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".