14:45, 13 Июля 2017
ФОТО: В Петрозаводске открытый люк замаскировали шиной
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На Кукковке дети рискуют упасть в открытый колодец с водой.
"На Торнева рядом с детской площадкой открытый люк с водой замаскирован шиной. Уже детский мячик там плавает. Дети как на экскурсию к нему бегают", - пишут очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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