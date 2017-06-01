ФОТО: В Петрозаводске продолжают вырубать деревья

В рамках программы благоустройства Петрозаводска в городе продолжается вырубка аварийных тополей, сообщили в отделе экологии администрации.

В Петрозаводске на улице Герцена в настоящий момент идет вырубка аварийных деревьев. Ранее тополя защищали жителей близстоящих домов от пыли и шума с дороги, а теперь зелени нет.

Улица оголилась, стала выглядеть неприглядно.

Как объяснили в отделе экологии администрации Петрозаводска, в прошлом году на улице Герцена было вырублено 40 аварийных тополей, вместо них посажены высокорослые саженцы кленов и ясеней. В этом году на Герцена продолжилась вырубка аварийных деревьев.

"Сейчас планируется вырубить еще 25 аварийно-опасных тополей", - пояснили в отделе экологии.

По словам чиновников, вместо старых деревьев появятся новые высокорослые клены и рябины, которые украсят улицу.

"Один саженец стоит 8 тысяч рублей, - сказали в мэрии, - средства на озеленение Петрозаводска выделяет Совет Федерации в рамках программы подготовки к 100-летию Карелии, у города таких финансовых возможностей нет".

В мэрии заверили, что скоро город вновь станет зеленым, как и прежде, а аварийные тополя необходимо было вырубить еще в 90-е, сейчас они уже представляют реальную опасность для жителей.