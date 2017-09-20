ФОТО: В Петрозаводске пропал 15-летний подросток

Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного горожанина, сообщает МВД Карелии.

"Отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Алексей П. 15 лет, который ушел из дома 17 сентября. Ранее неоднократно уходил из дома", - говорится в сообщении.

На вид среднего телосложения, рост 166 см., волосы светло-русые.

Был одет: черная кепка с красным козырьком, черная спортивная куртка, серая толстовка", брюки спортивные черные, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-911-416-22-13 или 02 (с мобильного - 102).