15:05, 20 Сентября 2017
ФОТО: В Петрозаводске пропал 15-летний подросток
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Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного горожанина, сообщает МВД Карелии.
"Отделом полиции разыскивается несовершеннолетний Алексей П. 15 лет, который ушел из дома 17 сентября. Ранее неоднократно уходил из дома", - говорится в сообщении.
На вид среднего телосложения, рост 166 см., волосы светло-русые.
Был одет: черная кепка с красным козырьком, черная спортивная куртка, серая толстовка", брюки спортивные черные, черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-911-416-22-13 или 02 (с мобильного - 102).
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